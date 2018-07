Mantar yetiştiriciliği kursunda istiridye mantarı hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda istiridye mantarında 5. hasat yapıldı.

İnsan sağlığı açısından çok faydalı olan istiridye mantarının hasadını Belediye Tesislerindeki mantar atölyesinde, Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Şimşek, kurs hocası Sibel Güvençli ve kursiyerler birlikte yaptı.

Yerel yönetim olarak ihtiyacı olan vatandaşların iş sahibi olmalarını sağladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bu konuda her türlü özveriyi ve gerekli olan desteği verdiklerini söyledi. Başkan Can, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her sene ortalama 5 kurs açıyoruz. Belediye tesisinde bulunan mantar atölyesinde kurs hocası Sibel Güvençli eğitmenliğinde kursiyerler mantar yetiştirme tekniğini uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Kurslardan ücretsiz yararlanan kursiyerler, 1 ay, 82 saatlik eğitimden sonra meslek öğreniyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika veriyoruz. Vatandaşlarımız bu sayede hem meslek öğreniyor, hem de ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Ayrıca kursumuzu başarıyla bitirmiş olup Mersin, Adana, Anamur ve Tarsus’ta aktif olarak mantar yetiştiriciliği yapmakta olan üreticilerimiz bulunmaktadır. Mantar yetiştiriciliği kursu tüm yıl boyunca başvuru kabul etmekte olup, Vatandaşlarımız Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinden, 0324 627 00 23 no’lu irtibat hattından ve Tarsus Halk Eğitim Merkezinden gerekli bilgileri alarak başvuru yapabilirler. Kurslarını başarıyla tamamlayan hemşerilerimize başarılarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

İstiridye mantarı, anemi hastalığını engelleyici, anti bakteriyel, besin değeri yüksek, bağışıklık sistemini güçlendirici, kabızlık önleyici etkisi, yüksek tansiyonu düşürücü özelliği ve kolesterol dengeleyici özellikleriyle sağlık açısından çok faydalı olarak biliniyor.