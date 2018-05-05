Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 10:23

Manuş Baba Mersin’de

17.

Manuş Baba Mersin’de

05 Mayıs 2018 10:23

Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersin’e gelen Manuş Baba, en sevilen şarkılarıyla binlerce vatandaşı coşturdu.


Mersin merkez Mezitli ilçesi Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde gerçekleşen konserde, ‘Dönersen Islık Çal’, ‘Eteği Belinde’, ‘Değmez’, ‘Haberin Var mı?’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen Manuş Baba, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ücretsiz olan açık hava konserine yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bildirildi.


Kendisinin de Tarsuslu olduğunu ve Mersin’i sokak sokak bildiğini söyleyen Manuş Baba, Mersinlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.


Sanat ve kültür kenti olan Mezitli’de birbirinden değerli sanatçıları ağırladıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 16 Haziran günü Melek Mosso’yu, Soli Pompeiopolis Güneş Festivali kapsamında da 30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Duman grubu, Fazıl Say ve Selda Bağcan’ı ağırlayacaklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç