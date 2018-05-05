Manuş Baba Mersin’de

Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersin’e gelen Manuş Baba, en sevilen şarkılarıyla binlerce vatandaşı coşturdu.

Mersin merkez Mezitli ilçesi Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde gerçekleşen konserde, ‘Dönersen Islık Çal’, ‘Eteği Belinde’, ‘Değmez’, ‘Haberin Var mı?’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen Manuş Baba, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ücretsiz olan açık hava konserine yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Kendisinin de Tarsuslu olduğunu ve Mersin’i sokak sokak bildiğini söyleyen Manuş Baba, Mersinlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Sanat ve kültür kenti olan Mezitli’de birbirinden değerli sanatçıları ağırladıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 16 Haziran günü Melek Mosso’yu, Soli Pompeiopolis Güneş Festivali kapsamında da 30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Duman grubu, Fazıl Say ve Selda Bağcan’ı ağırlayacaklarını kaydetti.