Maraton heyecanı fuara taşındı

’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu kapsamında maraton fuarı başladı. Dans gösterileri, söyleşiler ve konserlerin yer aldığı fuarda, vatandaşlar hem eğlendi hem de Uluslararası Mersin Maratonu’nda giyecekleri tişörtlerini ve göğüs numaralarını aldı.

Mersin’de 3 Aralık’ta üçüncüsü koşulacak Uluslararası Mersin Maratonu öncesinde vatandaşlar maraton heyecanını fuarda yaşamaya başladı. Forum Mersin Alışveriş Merkezi’nde çok sayıda standın yer aldığı fuarın ilk gününde, Pop Latin müziğinin önemli isimlerinden Gatto Gabriel ve Steven Cyril verdiği konser ile Mersinli müzikseverlere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuarın ilk günü Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel öğrencilerinin muhteşem solo zeybek gösterisi ile açılışını yaptı. Nihat Sözmen Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Anadolu Ateşi gösterisi ile devam eden fuarda, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası verdiği konserle Mersinlileri maraton öncesi coştururken, Toros Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen hip hop gösterisi de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Müzik, dans, eğlence ve spor bu fuarda

Müzik, dans eğlence ve sporun yer aldığı fuarda unutulmaz Türk maratoncular Dünya Maraton Birliği Türkiye Temsilcisi Osman Atakan Tekin, İsmail Akçay, Ahmet Altun, Mehmet Yurdadön gibi isimlerle buluşan atletizm meraklıları, gerçekleştirilen söyleşiler ile atletizm, maratonun tarihi ve sağlıklı beslenme hakkında merak ettiklerini öğrendi.

Üçüncü yılında binlerce insanı sporla birleştirecek olan Uluslararası Mersin Maratonu Fuarı’nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları topluluğu sergiledikleri yöresel dans gösterileri ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doc. Dr. İrfan Yıldırım ve Yrd.Doç.Dr. Yasin Ersöz’ün fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile ilgili söyleşi gerçekleştirdiği fuarda vatandaşlar müzik eşliğinde Umman Mazıcıoğlu ile egzersiz yaptı.

Zumba ve salsa gösterilerinin de yer aldığı fuar programında Pop Latin Müziğin sevilen isimleri Gatto Gabriel Ve Steven Cyril verdiği mini konser ile Mersinlilere unutulmaz bir fuar günü yaşattı.

Bugünkü etkinlikte ise vatandaşlar hem eğlenceyi hem de maraton heyecanını yaşadı. Bugünkü etkinliğin açılışı, Titanyum Spor Kulübü Aikijutsu gösterisi ile yapıldı. Gençlik Ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek karate gösterisi ile devam eden fuarda, Türkiye’nin önemli olimpik sporcularından Veli Ballı, Mehmet Terzi, Fazlı Bayram Hadi atletizmle ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen cimnastik gösterisi ve bando takımı konseri ise fuara ayrı bir renk kattı. Çocuk dans gösterisi, zumba gösterisi, Toros Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilecek temel yaşam desteği söyleşilerinin de yar aldığı fuarda Maraton Fuarı öncesi gerçekleştirilen resim yarışmasının ödülleri verildi. Fuar, Mersinlilerin yakından tanıdığı Gatto Gabriel ve Steven Cyril, Gerardo Rosales, Orlando Tupamahu ve Rudi Sıbma’nın konseri ile sona erdi.