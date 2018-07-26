Marka Kent Stratejileri ve Anamur kitabı tanıtıldı

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ali Ayhan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantıda, Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz ve Yrd. Doç. Mustafa Atsan, kitabın oluşum aşaması ve içeriği ile alakalı birer sunum yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür Yayınları ile ilgili kısa bir bilgi verdi.

"Mersin’e marka kent olma yolunda katkı sağlayacak bir kitap"

Kültür Yayınları tarafından basılan kitabın Mersin’in marka kent olma yolundaki çalışmaları içinde taban oluşturduğunu söyleyen Gökbel, "Kitabı ilk aşamada incelediğimde gördüm ki Anamur’un marka kent olabilecek sektörleri ön plana çıkarılmış, bunlarla ilgili stratejiler ortaya koyulmuş. Mevcut durum analizi çok iyi bir şekilde yapılmış. Bildiğiniz gibi başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’i marka kent yapma konusunda 4 yıldır sürdürdüğü projeleri var. Anamur’un bu halkasının merkezdeki projemize çok büyük katkısı olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yayını sadece Anamur’da değil Türkiye’nin her yerinde bütün kütüphanelere, üniversitelere dağıtımını yapacağız. Böylece Anamur’un tanıtımını da dört başı mamur bir şekilde yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir olursak kuvvetli oluruz"

Kitabın, Anamur’un marka kent olma yolunda ilerlerken atacağı adımlar noktasında yol gösterici özelliği olacağına inandıklarını belirten Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ise, "Bu kitap Anamur’un geleceğine ilişkin bir perspektif çizme gayretinde. Anamur Türkiye’nin güzide bir köşesi. Biz biriz. Biz bir olursak güçlü ve kuvvetli oluruz. Hepimiz farklı düşüncelere, farklı bakış açsına sahibiz ama Anamur bir tane. Biz Anamur için çalışmak ve çabalamak zorundayız" şeklinde konuştu.