Martıların yağmurlu havada görsel şöleni büyüledi

Sahillerde ise martılar, insanlara görsel şölen sunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beklediği yağmur Mersin’de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şu ana kadar kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşların birçoğu ise yine hazırlıksız yakalandı. Yağmurla birlikte sahiller de boşalırken, boşalan sahillere martılar yerleşti. Hava şartlarının kötü olmasından dolayı deniz kıyısına ve karaya konuşlanan martılar, burada görsel şölen oluşturuyorlar. Zaman zaman bulundukları yerden havalanıp uçan martılar, adeta havada dans ederken, inanılmaz görüntüler sunuyorlar. Topluca bir ahenk içinde uçan martılar, birbirinden ilginç şekiller ortaya çıkardı. Gökyüzünde dakikalarca uçan yüzlerce martı, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen sundu. Öte yandan martılar karınlarını doyurma için yağmurdan dolayı deniz üstüne çıkan balıkları da yakalamaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve çevresinde gün boyunca yağmurlu havanın etkili olacağını, insanların ani sel ve baskınlara karşı dikkatli olmasını istedi.