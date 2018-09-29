Masaj salonunda fuhuş iddiası

Mersin'de düzenlenen operasyonda, masaj salonu olarak işletilen bir iş yerinde fuhuş yapıldığı iddiasıyla iş yeri sahibi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisini alan Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu masaj salonunu izlemeye aldı. Salondan çıkan 2 şahsın ifadesine başvuran ekipler, şahısların 200 TL karşılığında iş yerindeki bir bayanla cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, iş yeri sahibi olduğu belirtilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen T.U. adlı şüphelinin, daha öncede 8 kez 'fuhuş yapmak için yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçundan' işlem gördüğü öğrenildi.