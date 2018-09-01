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01 Eylül 2018 12:29

MDOB sanatçılarından Mezitli sahilinde muhteşem konser

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, Mezitli Belediyesince 30 Ağustos kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde, muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

MDOB sanatçılarından Mezitli sahilinde muhteşem konser

01 Eylül 2018 12:29


Türkiye’nin en güzel sahillerinden birisi olan Viranşehir sahilinde sahne alan MDOB sanatçıları, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konsere, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Bengi İspir Özdülger, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


MDOB orkestra şefi Anıl Aydın tarafından yönetilen konserde, çeşitli bestecilerin eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziği’de klasik müzik notaları ile buluştu. Konser öncesi sürpriz bir de gelişme yaşandı. Daha önce Başkan Tarhan’ın makamına gelerek, küçük bir konser veren minik keman sanatçısı Ecmel Neva Bildik ise kemanıyla Mazas’ın 26 numaralı Caprice eserini çaldı. İzleyicilerden büyük alkış alan minik sanatçı, opera sanatçılardan da tam not aldı.


Başkan Tarhan’ın kültür ve sanatı Mersin’in geneline yaydığını dile getiren ve her daim sanata destek olduğunu ifade eden MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger, “Davetlilere ve kurum sanatçılarıma çok teşekkür ediyorum. Ama burada en büyük teşekkürü de saygıdeğer Başkanımız Neşet Tarhan hak ediyor. Her zaman kültürü, sanatı ve kurumumuzu destekliyor ve yanımızda oluyor. Kendisi Mezitli için ‘kültür-sanat ilçesi’ diyor. Gerçekten de çok doğru söylüyor. Aslında kültür ve sanatı Mersinimize de yayıyor" dedi.


"İlçemizin kimliğini ortaya çıkarttık"


Başkan Tarhan ise belediye olarak kültür ve sanata yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Mezitli’de kültür ve sanat adına güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Her kentin bir kimliği vardır. Yaptığımız çalışmalarımızda ilçemizin kimliğini ortaya çıkartıyor. Mezitli her yerde kültür-sanat ilçesi olarak konuşuluyor. Tekrardan tüm sanatçı arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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