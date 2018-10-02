MDOB'un açılış etkinliği 'Sahneden Yansımalar' MEÜ'de sahnelenecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger, MDOB'un bu yılki açılış etkinliği olan 'Sahneden Yansımalar'ın 2 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde, 4 Ekim'de de Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) sahneleneceğini söyledi.

Özdülger, MEÜ Radyosu'nda Öğretim Görevlisi olan Derya Özcan tarafından hazırlanan 'Gündem' programına konuk oldu. Özdülger, 2018-2019 sanat sezonun açılışının yapılacağı 'Sahneden Yansımalar' adlı eser ile gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Türkiye'de kurulan dördüncü opera olduğunu kaydeden Özdülger, "Türkiye'de kurulan ilk operalardan birisinin Mersin'de olması, Mersin halkının sanata ve sanatçıya verdiği önemi gösteriyor. Geride kalan 26 yıl dolu dolu ve başarılı geçti. Bunda Mersin halkının çok büyük katkısı var. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız sanatı en ücra noktalara kadar taşımak"

Gelecekteki programları için de güzel bir repertuar hazırladıklarını belirten Özdülger, Hamlet Balesi, Türkünağme, Yunus Emre Oratoryosu gibi birçok etkinliği önümüzdeki dönemde Mersinli sanatseverler ile buluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Sadece şehir merkezlerinde gösteriler yapmadıklarını ifade eden Özdülger, "Amacımız, sanatı en ücra noktalara kadar taşımak. Köylerimize giderek, burada varsa oluşan önyargıları kırmak ve oralarda yaşayan insanlarımıza sanatı götürmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı şekilde çocuklara da çok büyük önem veriyoruz. Çünkü onlar bizim gelecekteki potansiyel izleyicilerimiz" diye konuştu.

Özdülger, MDOB'nin bu yılki açılış etkinliği olan 'Sahneden Yansımalar' ilk olarak 2 Ekim'de Mersin Kültür Merkezi'nde, ardından da 4 Ekim'de de MEÜ Amfi Tiyatro Sahnesine ücretsiz olarak taşınacağını söyledi.