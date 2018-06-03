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03 Haziran 2018 11:54

Meclis Başkanı Kahraman Mersin’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Mersin programı kapsamında Vali Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı ziyaret etti.

Meclis Başkanı Kahraman Mersin’de

03 Haziran 2018 11:54


Dün akşam Kurucular Kurulu Başkanı olduğu Birlik Vakfı’nın Mersin’deki iftar programına katılan Kahraman, bu sabah da Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanan ve çiçek takdim edilen Kahraman, polis merasim mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı. Kahraman, daha sonra basına kapalı olarak Vali Su ile bir süre görüştü.


Mersin programını Büyükşehir Belediyesini ziyaretle sürdüren Kahraman, belediye binası önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve bazı daire başkanları tarafından karşılandı. Kahraman, burada da basına kapalı olarak Başkan Kocamaz ile bir süre görüştükten sonra kentten ayrıldı.




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