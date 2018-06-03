Meclis Başkanı Kahraman’dan Başkan Kocamaz’a ’efsane’ yakıştırması

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkan Kahraman, Mersin programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı ziyaret etti.

Kahraman: “Demek ki siz de efsanelerdensiniz”

Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin de eşlik ettiği ziyarette, Meclis Başkanı Kahraman’ı ağırlamakla onur duyduklarını belirten Kocamaz, Mersin’in genel özelliklerini anlattı. 20 yıllık Tarsus Belediye Başkanlığı ve daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bahseden Kocamaz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın zor ve meşakkatli bir görev olduğunu belirtti.

Sohbet havasında geçen ziyaret esnasında Meclis Başkanı Kahraman, Türkiye’nin farklı illerinde bugüne kadar hizmet vermiş önemli belediye başkanları olduğunu belirtirken, Başkan Kocamaz’ı 20 yıllık Tarsus Belediye Başkanlığı görevinden dolayı tebrik ederek, “Şehir size teslim. Demek ki Şehrül-Eminsiniz. Türkiye’de çok uzun süre belediye başkanlığı yapmış önemli isimler var. Demek ki siz de efsanelerdensiniz. İyi hizmetler diliyorum. Allah utandırmasın” dedi.

Ziyaret esnasında devletin vatandaşın hizmetinde olduğunu belirten Kahraman, “Devlet vatandaşına hizmet için vardır. Devlet ne kadar güçlü ise vatandaş da o kadar güçlü olur. Devlet milleti güçlü kılacak ki, milletin yaptığı her şey güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Burhanettin Kocamaz, TBMM Başkanı Kahraman’a el yapımı işlemeli vazo takdim etti. Meclis Başkanı Kahraman ise Kocamaz’a, Abdülhamit’in inşa ettirdiği fabrikanın ürünü olduğunu belirttiği meclisin amblemini taşıyan plaket verdi.