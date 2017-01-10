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10 Ocak 2017 12:10

Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi

Medcem Silifke Belediyespor 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi

10 Ocak 2017 12:10

Medcem Belediyespor Bahçesaray Düğün salonunda 3. Lige Yürüyüş Yemeği düzenledi.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Mehmet Ali Özer, Medcem Belediyespor’un himayesinde 300’e yakın lisanslı sporcu bulunduğunu belirterek, "Bu bizim için büyük bir başarıdır. Silifke’de sporumuzun gelişmesini ve yükseklere tırmanması sağlayanlar, kentimizin gerçek sahipleri olan yöremiz insanlarıdır. İşte bu birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirerek, gerçekleştirmiş olduğumuz 3. Lige yürüyüş yemeğine katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Elini taşın altına koyarak kulübümüze ve takımımıza destek çıkan, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen bütün Silifkelilere ve bütün sporseverlere bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ise Medcem Silifke Belediye Spor takımına ve yönetimine 3. Lig yolunda başarılar diledi.
Silifke Belediye Başkanı ve MEDCEM Silifke Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı Dr. Mustafa Turgut da konuşmasında, "Daha önce bin kişi olan tribün kapasitemiz, yetmediği için 400 kişilik ek tribün yaptık. 1400 kişilik tribün olmasına rağmen hala yetmiyor. İnşallah üst liglere çıktığımız zaman bu kapasiteyi daha da arttıracağız. Çünkü takımımız Silifke’nin takımı ve bütün Silifkelilerde takımına sahip çıkıyor. Eminim bundan sonra da sahip çıkacaklardır. Ben Silifke’nin 3. Lig veya 2. Ligde değil 1. Ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Silifke bunu hak ediyor ve köklü bir spor tarihine sahiptir. Hedefimiz inşallah şampiyonluk ve ben inanıyorum ki bu şampiyonluğu da yakalayacağız. Katılımlarınızdan ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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