Medical Park 31. hastanesini Mersin'de açtı

MLP Sağlık Hizmetleri, Türkiye'de 31, Akdeniz Bölgesi'ndeki 3'üncü hastanesini, VM Medical Park Mersin Hastanesi adıyla Mersin'de hizmete açtı.

Merkez Mezitli ilçesinde kısa süre önce hizmete giren VM Medical Park Mersin Hastanesi'nin, yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alanı ve 250'ye çıkabilen yatak kapasitesi ile sadece Mersin'e değil, coğrafyadaki uluslararası sağlık turizminde de hizmet vereceği bildirildi.

MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, dünya standartlarındaki sağlık hizmetlerini bölgeye kazandırdıklarını ifade ederek, kentin sağlık turizminde marka olacağını söyledi.

Seçkin doktor kadrosu, uluslararası alt yapısı ve çağdaş uygulamaları ile 25 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiklerini belirten Çavuş, Mersin'in oluşturduğu katma değerle ülke için önemli bir il olduğunu vurgulayarak, grubun tüm gücünü ve deneyimini Mersin'e de taşıdıklarını söyledi.

“Sağlık turizminde büyük rol üstleneceğiz”

Son 10 yılda en hızlı gelişen turizm segmentlerinden birinin sağlık turizmi olduğunu belirten Çavuş, "MLP Care grubu olarak, ülke ekonomisinin önemli ayaklarından biri olan sağlık turizminde önemli rol üstleniyoruz. Yaptığımız hizmet ihracatıyla ülkemizin tanıtımına, ihracat gelirine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. 2017 yılında 52 binden fazla yabancı hastayı tedavi ettik. Devletimizin Mersin'e ve bölgeye yatırımları güçlü bir şekilde devam ediyor. Zaten yüksek potansiyele sahip Mersin, devletimizin bu yatırımlarıyla hızlı büyüyor ve büyümeye devam edecek. Mersin'de açılacak yeni havalimanı paralelinde VM Medical Park Mersin Hastanemizin sağlık turizminde büyük rol üstleneceğini düşünüyoruz" dedi.

Sağlık hizmeti almak için son yıllarda Rusya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyadan insanların Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Çavuş, "Türkiye, dünyada sağlık hizmetleri anlamında oldukça iyi durumda. Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte Mersin, VM Medical Park Mersin ve elbette şehirdeki diğer hastanemizin de katkısıyla ülkemizdeki birkaç önemli noktadan biri olacaktır. Hastanemizi bu yaklaşımla yapılandırdık. Yani hastanemiz sadece Mersinlilere ve bölge halkına sağlık hizmetini en yüksek standartlarda sunmayacak, uluslararası sağlık turizminde ilgi çeken merkezlerden biri olarak şehrimize değer katacak. Özellikle ilk etapta Kuzey Irak gibi komşu ülkelerden ve Ortadoğu'dan misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Zaman içinde Avrupa'dan gelecek turistlerin de artması ile orta vadede Mersin'de sağlık turizmi potansiyelinin ciddi boyutta artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuş, günümüzde artık 'akademik hastanecilik', yani üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin bir arada gittiği hastane konseptinin oluştuğuna da dikkat çekerek, "Akademik hastanecilik etik kuralları içerisinde bilimi de üreten bir döneme gitmesi gerekiyordu. Bununla ilgili biz iki üniversite ile anlaşmalar yaptık, takiben İstinye Üniversitesi'ni kurduk. Şu anda 3. sınıfta öğrencilerimiz var. Aynı zamanda üniversite içerisinde 5 tane ar-ge laboratuarımız var. Burada daha çok genetik ve onkoloji alanında bilim üretmeye çalışan öğretim üyelerimiz var. Yaklaşık 2 bin 300 uzman ve pratisyen hekimimiz bulunuyor. Grup genelinde de 17 binin üzerinde çalışanımız var" diye konuştu.

Çavuş, bir soru üzerine, Tarsus ilçesindeki Medikal Park Hastanesi'nin kesinlikle kapanmayacağını, orada hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

SGK anlaşması ile geniş kitlelere hizmet

VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Sebahattin Tanas ise hastaneyi anlatan ayrıntılı sunum yaptı. Tanas, Türkiye'nin sağlığına değer katma felsefesini benimseyen VM konseptli hastanenin yaklaşık 36 bin metrekare kapalı alanda, 250'ye kadar çıkabilen yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Misafir odaklı yaklaşımı, her biri alanında uzman hekimleri, tecrübeli sağlık profesyonelleri, kişiye özel tanı ve tedavi programları, nitelikli hizmet anlayışıyla hastalara 7 gün 24 saat doğru, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Tanas, “VM Medical Park Mersin Hastanesi, bölgenin sağlık ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Hastanemiz MR, endoskopi ve kolonoskopi cihazları, beyin cerrahisi mikroskobu gibi yüksek teknolojik donanıma sahip. Girişimsel Radyoloji, Jinekolojik Onkoloji gibi özellikli branşlarımız mevcut. Suda doğumdan obezite tedavisine, ağız ve diş sağlığı uygulamalarından kalp-damar cerrahisine uzanan birçok hizmeti deneyimli hekim kadromuz başarıyla sunuyor. Ayrıca anne adaylarına gebelik eğitimleri gibi birçok etkinlikle Mersinlilerin yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. SGK ve diğer özel sağlık sigortaları ile anlaşmamız sayesinde de tüm Mersinlilere uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.