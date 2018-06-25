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25 Haziran 2018 12:35

MEGİAD Başkanı İzol: "Şimdi birlik zamanı"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

MEGİAD Başkanı İzol:

25 Haziran 2018 12:35

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, Mersin Milletvekili seçilen isimleri birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet etti.


Yapılan seçimlerin artık geride kaldığını ve Türk Milleti’nin seçimini yaptığını söyleyen İzol, "Türkiye istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Seçim sonuçlarında görüleceği üzere halkımız istikrarın devam etmesini istemiş ve bu yönde tercihlerini kullanmıştır" dedi.


Artık Mersin için çok çalışma zamanı olduğunu, kentte işbirliği yapılması gerektiğini ifade eden İzol, "Umarım ülkemizin önü daha da açılır ve ekonomik güven ortamı oluşturulur. Biz Türk yatırımcıların olduğu kadar, yabancı yatırımcıların da Türk ekonomisine olan güvenlerinin tekrar kazanılacağı görüşündeyim. Seçim öncesi dış güçler tarafından oluşturulan ekonomik dalgalanmalar tekrar normal akışına dönecektir. Seçim çalışmaları tamamlandı. Artık Mersin için çok çalışma zamanı. Kentimiz adına tüm milletvekillerimizi el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde Mersin adına çalışmaya davet ediyoruz. Kentimize yapılacak olan yatırımların takipçisi olmalarını, parti kimliklerini bir tarafa bırakarak kentimizin çıkarları doğrultusunda işbirliği yapmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Mersin’de devam eden projelerin hızla tamamlanıp ve bir an evvel hizmete açılması gerektiğini kaydeden İzol, "Bizlerin Ankara’daki temsilcileri olan milletvekillerimize de bu anlamda büyük görev düşüyor. Kendilerinin Mersin için gerçekleşmesi elzem olan projelerde birlik içerisinde olarak, biz sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak çalışmaları kentimizin önünü açacaktır" şeklinde konuştu.




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