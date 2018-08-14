Serttaş, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Milleti’nin bir olduğu sürece tüm sıkıntıların gelip geçici olacağını aktaran Serttaş, "Türk Milleti vatanına bağlı olduğu sürece bu tür sıkıntılar Türkiye için gelip geçicidir. Spekülasyonlarla ülkemize psikolojik çöküş yaratmaya çalışanlar bu tutumdan vazgeçerek, dövizlerini bozdurup ‘Milli Duruş’ seferberliğine destek olmalıdır. Bu davranış ülkemiz için ilaç görevi görecektir. Bizler iş dünyası olarak milli değerlerimize geçmişte olduğu gibi bu günde sahip çıkacağız. Üretime, yatırıma ara vermeden devam ederek ülkemizin kalkınmasına destek olacağız. Ülkemizin bu virajı da rahat bir şekilde atlatacağına inancımız tamdır" dedi.