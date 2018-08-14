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14 Ağustos 2018 12:44

MEGİAD’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Serttaş, Türkiye’nin zor günler geçirdiğini bu zor günlerin yalnızca birlik ve beraberlik içinde hareket edildiği taktirde aşılabileceğini belirterek, ülkenin yatırıma ve üretime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

MEGİAD’dan birlik ve beraberlik çağrısı

14 Ağustos 2018 12:44


Serttaş, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Milleti’nin bir olduğu sürece tüm sıkıntıların gelip geçici olacağını aktaran Serttaş, "Türk Milleti vatanına bağlı olduğu sürece bu tür sıkıntılar Türkiye için gelip geçicidir. Spekülasyonlarla ülkemize psikolojik çöküş yaratmaya çalışanlar bu tutumdan vazgeçerek, dövizlerini bozdurup ‘Milli Duruş’ seferberliğine destek olmalıdır. Bu davranış ülkemiz için ilaç görevi görecektir. Bizler iş dünyası olarak milli değerlerimize geçmişte olduğu gibi bu günde sahip çıkacağız. Üretime, yatırıma ara vermeden devam ederek ülkemizin kalkınmasına destek olacağız. Ülkemizin bu virajı da rahat bir şekilde atlatacağına inancımız tamdır" dedi.




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