MEGİP Projesi Mersin'de fark oluşturuyor

Şti firması iş birliğinde, Lojistik Meslek Elemanı Mesleğinde Mesleki Eğitim Beceri Geliştirme Protokolü (MEGİP) imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hazırlanan 'milli istihdam seferberliği'nin yaygınlaşması ve '100 günlük icraat programı' kapsamında, istihdamın geliştirilmesi ve arttırılması için çalışmaların yapıldığını belirten İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, iş dünyası olarak kentin istihdamına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklediklerini söyledi.

Teknik ve mesleki eğitimin çağa uygun ve ulusal bir politika haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Kutlu, mesleki eğitimde en verimli sistemin, teorik eğitimin yanında iş başında eğitim olduğunu, bu kapsamda MEGİP protokolünün istihdam sorununun çözümü adına atılmış pratik ve doğru bir adım olduğunu kaydetti.

İmzalanan protokolle lojistik mesleğinde kurs ve işbaşı eğitimi bir arada sunulacak ve program sonunda katılımcıların en az yüzde 50'si istihdama katılacak.