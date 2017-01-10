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10 Ocak 2017 12:14

Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti

Mehmet Ali dede mektup yazdı, başkan ziyaret etti

10 Ocak 2017 12:14

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Mukaddem Mahallesi’nde ikamet eden ve kendisine mektup yazarak duygularını dile getiren 90 yaşındaki Mehmet Ali Yavuz’u evinde ziyaret etti.
Parkinson rahatsızlığından dolayı yürüme zorluğu çeken 90 yaşındaki Mehmet Ali Yavuz’un Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut’a yazdığı mektup yanıtsız kalmadı. Başkan Turgut, mektubu alır almaz Mehmet Ali Yavuz’u evinde ziyaret ederek, rahatsızlığıyla ilgili bilgiler aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan Mehmet Yavuz mektubunda şu ifadele yer verdi:
“Sevgili Başkanım. Önce selam ve saygılarımı iletir, hürmetle ellerinden sıkarım. Sizi çok göresim geldi ama maalesef yürüme zorluğum olduğu için yanınıza varamadım. Televizyonda dinlerim. Silifke Belediye Başkanı yaşlıları ziyaret edermiş diye. Acaba bizim adrese de uğrar mı diye. Olmadı rast gelmedi. Hatta geçen sokağın adı değiştiğinde tören yapılan eve benim oturduğum ev yirmi metre ama yürüme zorluğumdan dolayı varamadım. Sevgili Başkanım çok arzuladım, göresim geldi. Hiç olmazsa bir helalleşiriz bari. Aramızda akrabalık hakkı var, komşuluk hakkı var. Mümkün olursa gelip geçerken bir hatır alırsan çok iyi edersin. Değerli Başkanım sizin kıymetli zamanınızı almayacağım. Kusura bakmayın gözüm az görür ellerim titrer. Parkinson denilen bir hastalık varmış. Belki yazımda bir hata yapmışımdır. Onu da hoş gör. Doksan yaşındaki dede bu kadar hali anlatır. Yüz yüze nasip olur da gelebilirsek kalanını da o zaman anlatırız. Saygılarımla. Yeni yılınızı yürekten kutlar, sevgi ve hürmetle ellerinden sıkarım. Muhabbetle.”
Mehmet Yavuz ile uzun süre sohbet eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Silifke Belediyesi olarak yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Onların hayat tecrübeleri ve birikimleri bizim her zaman rehberimiz oluyor. Onlar bizim başımızın tacı. En büyük çabamız, onların yaşamlarının bu evresinde rahat ve mutlu olmalarıdır. Bundan dolayı yol, park, köprü ve diğer temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal projelerimize de çok önem veriyoruz” dedi.



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