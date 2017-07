Mehmet İzol: "Mersin olarak çok çalışıp, çok üretmeliyiz"

Başkan İzol, son Valiler Kararnamesi ile Mersin’e atanan Vali Ali İhsan Su önderliğinde daha çok çalışıp Mersin’i şaha kaldıracak projelere imza atılması gerektiğini ifade etti. İzol, "Mersin olarak her geçen gün yükselen bir başarı grafiğine sahibiz. İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımızın sıralaması her geçen gün yükseliyor. Organize Sanayi Bölgemiz büyüyor, yatırımcılar sırada bekliyor. İhracat rakamlarımız artıyor, enerji tüketim rakamlarımız yükseliyor. Bununla birlikte de istihdam oranlarımız her geçen gün yükseliyor. Fakat bunlar yetmez. Mersin’i hem Türkiye’de hem de dünyada farklılık yaratan bir il haline getirmeliyiz. Bunun yolu da daha çok çalışıp inovatif ürünlerimizi dünya piyasaları ile buluşturmaktan geçiyor" diye konuştu.

"İnovasyona büyük önem veren bir kent olmamız gerek" diyen İzol, "Sayın Valimiz Özdemir Çakacak’a kentimize verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Yeni Valimiz Ali İhsan Su önderliğinde kentimizin gelişimi açısından neler yapılabileceğini masaya yatırmalı, el ele vererek bu başarıyı hep birlikte yakalamalıyız. Mersin sanayisi ile, turizmi ile lojistik üstünlüğü ile komşu kentlerin çok önünde yer alan bir kenttir. Bu üstünlüğümüzü sahaya yansıtarak yatırım sıralamasında üst seviyelerde yer almalıyız. Kentimizin istihdam rakamlarını yukarı çekecek büyük yatırımları kentimize kazandırmalıyız. İnanıyorum ki Mersin, yeni Valisi Ali İhsan Su ile güzel işlere imza atacaktır" diye konuştu.