Yerli otomobil ile ilgili açıklama yapan İzol, Türkiye’nin birçok otomobil markasının yan sanayi ürünlerini üretip ihraç eden bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, otomotiv sektöründe ve yan sanayisinde oldukça gelişmiş bir ülke. Dünyanın en gözde otomobil markalarına parça üretip bunları ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz bu parçaları yapan şirketler de, bu şirketlerde çalışan işçiler de Türk. Ancak ürettiğimiz bu ürünler kendi tasarımımız değil ve kendi ismimizi taşımıyor. Bir otomobil üretmek için gerekli zeka, yaratıcılık, azim ve özveriye sahibiz. Maliyet olarak ülkemiz vatandaşlarının alım gücüne, tasarım olarak pazarda satışa sunabiliriz" diye konuştu.

Otomotiv sektörünün mühendisler için fırsat olacağını dile getiren İzol, "Ülkemiz donanımlı, yetenekli mühendisler yetiştiriyor. Ancak bu mühendislerimiz yeteneklerini geliştirebilecekleri alanların daha fazla olmasından ve daha iyi ücretlerle çalışabilmek adına yurt dışına çıkmayı tercih ediyorlar. Üreteceğimiz yerli otomobil genç beyinlerimize yeteneklerini geliştirmek için bir fırsat sağlayacak. Ayrıca iş gücüne doğacak ihtiyaçtan dolayı ciddi bir istihdam da sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Mersin’in lojistik imkanlarından dolayı Marmara Havzası’na alternatif olabileceğini de vurgulayan İzol, "Mersin, limanı, demiryolu, karayolu ile lojistik üstünlüğe sahip bir kent. Yerli otomobil üretilecek ise bunun için en uygun yer Mersin’dir. Burada fabrikalar kurmak için yeterli alan da, ihracat için gerekli ağlar da, yeteri kadar iş gücü de mevcut. Marmara Havzası’nın tıkanması ve taşıdığı yükü kaldıramayacak duruma gelmesinden dolayı, ona alternatif yaratmak zorunlu hale geldi. Mersin kenti Marmara Havzası’nın yükünü paylaşabilecek en müsait yerdir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde hem sanayicilerimizin ellerinden geleni yapacaklarını hem de devletimizin gerekli destek ve teşvik imkanlarını sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.