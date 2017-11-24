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24 Kasım 2017 17:34

Mehmet öğretmenin çağrısı yanıtsız kalmadı

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan Çeltikçi İlkokulu’nda, özel eğitim öğrencileri için oluşturduğu sınıf ve uyguladığı eğitim yöntemleriyle Türkiye’nin gündemine oturan öğretmen Mehmet Satar’ın okul bahçesine istediği oyun parkı çağrısı yanıtsız kalmadı.

Mehmet öğretmenin çağrısı yanıtsız kalmadı

24 Kasım 2017 17:34

Büyükşehir Belediyesi, öğretmenin çağrısı üzerine okul bahçesine oyun parkı kurdu.


Anamur Çeltikçi İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Mehmet Satar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğrencileri için okul bahçesine bir çocuk oyun parkı yapılmasını istediğini ifade etti. Yaptığı paylaşımda Satar, “Bizler bu memlekete borcumuzu ödemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama birçok yetkili makama başvurmamıza rağmen öğrencilerimizin en büyük ihtiyacı olan bir çocuk parkını yaptıramadık. Yetkili ve sorumlulardan Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğrencilerimize çocuk parkı istiyorum. Duyarlı yöneticilerin sesimize ses vereceğini ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Mehmet öğretmenin bu çağrısına duyarsız kalmayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, talimat vererek okul bahçesine oyun parkı kurdurdu.


Oyun parkının yapıldığı sırada kendisi gibi öğretmen olan eşi Damla Satar ile birlikte küçük kızları Begüm’ün doğumu için İstanbul’da bulunan Mehmet öğretmen, duygusal bir video yayınlayarak, çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Satar, “Benim çağrıma koca yürekli bir insan olan Burhanettin Kocamaz ses verdi. Hemen ilgili daire başkanları bana ulaştı ve ekiplerini alana sevk ederek parkı en kısa sürede yapacaklarını söylediler. Gece saatlerinde başladıkları çalışmaları tamamlayarak, Öğretmenler Günü’ne bu parkı yetiştirdiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a, daire başkanlarımıza ve tüm personele bana bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.




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