Meme kanserinde 40 yaşından sonra risk artıyor

Dr. Ayşegül Özdemir, meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, "Meme kanseri her yaşta görülebilir ama 40 yaşından itibaren yaşla doğru orantılı şekilde giderek artar" dedi.

'1-31 Ekim Meme Sağlığı Farkındalık Ayı'na özel olarak VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde, 'Korkma, farkında ol' konulu seminer düzenlendi. Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen seminerde konuşan Dr. Ayşegül Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yaparak, erken tanıyı sağlayan en önemli özelliğin farkındalık olduğunu söyledi.

"40 yaşından sonra risk artıyor"

Meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ifade eden Özdemir, “Meme kanseri her yaşta görülebilir ama 40 yaşından itibaren yaşla doğru orantılı şekilde giderek artar. Her meme kanserinden biri 40-49 yaş aralığında ve tanı koyduğumuz her 100 kadından 95'i ailesindeki ilk vaka” diye konuştu.

Meme kanserinin erken teşhis konulduğunda tamamen kurtulabilecek bir kanser türü olduğuna işaret eden Özdemir, “Meme kanseri önlenebilir bir hastalık değildir. Yaşam süresini ve yaşam kalitesini korumanın tek yolu ise erken tanıdır. Bu nedenle kendi kendine muayeneyi hassas bir tarama yöntemi olarak görmemek mutlaka radyolojik muayeneyi yaptırmak gerekmektedir. 1 santimetreye kadar elinizle hissedemezsiniz bile. Kanser ile savaştan kayıpsız çıkmanın en güvenilir yolu, kanserin dolaşıma girmeden önce yakalanmasıdır. Önemli olan, olabildiğince erken teşhis edilmesi. Mesela ikinci evrede tanı koyulan bir kadın, sıfır ve birinci evrelere göre daha şanssızdır fakat üçüncü evreye göre şansı daha yüksektir" ifadelerini kullandı.

"Senede bir kere meme taramasını atlamayın"

Her kadının meme kanseri konusunda bilinçlenmesinin ve yılda bir mutlaka tarama testlerini yaptırması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti; "Ben radyolojik incelemelerinin ardından ‘Sizde kanser görmedim. Memeniz sağlam' demem. ‘Şüpheli bir şey görmedim'

derim. İkisi arasında çok fark var. Kadında taramadan bir sene sonra meme kanserinden şüphelenilir ve kanser bulunabilir, bu yeni çıktı demek değildir. Ancak görebilecek hale gelmiştir. Onu için ‘senede bir kez' diyoruz. Senede bir kontrol güvenli bir süredir.” Seminere, VM Medical Park Mersin Hastanesi Medikal Direktörü Dr. Volkan Öztuna, Hastane Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin ve doktorlar katıldı.