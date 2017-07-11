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11 Temmuz 2017 15:42

Memiş: “15 Temmuz kahramanları ölümsüzdür”

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi Veysel Memiş, 15 Temmuz’da şehit ve gazi olan vatandaşların Türk Milleti için ölümsüzleştiğini ifade etti.

Memiş: “15 Temmuz kahramanları ölümsüzdür”

11 Temmuz 2017 15:42


Memiş, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “15 Temmuz Türk Milleti’nin demokrasiye olan tutkusunun vazgeçilmez simgesidir” diyen Memiş, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin dört bir yanında sokaklara inerek tankların önüne yatan vatandaşların ülkenin huzuruna olan katkısını kimsenin küçümseyemeyeceğini vurguladı. Memiş, “Bu öyle bir dik duruştu ki, geleceğe örnek teşkil edebilecek, dosta güven, düşmana korku salacak bir duruştu. Umarız bundan böyle Türk halkı olarak böylesine hain girişimler ile karşı karşıya kalmayız. 15 Temmuz’un kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizler için ölümsüzdür. Onları bir kez daha anıyor, vatanımız için gözlerini kırpmadan yaptıkları kahramanlıkları sonsuza kadar unutmayacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.




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