Memur-Sen Mersin Temsilciliğinden Halep’e 433 bin liralık yardım

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği ve bağlı sendikalar tarafından Halep’e yardım için toplanan 433 bin lira, İHH Mersin Şube Başkanı Mesut Kayacı’ya teslim edildi. İHH bu para ile 14 yardım tırı hazırlatacak.

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliğinde düzenlenen törende İl Temsilcisi Abdulla Çelik, topladıkları 433 bin liralık yardım çekini İHH Mersin Şube Başkanı Mesut Kayacı’ya teslim etti. Burada konuşan temsilci Abdulla Çelik, "Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar" çağrısı ile 81 ilde yardım çağrısı yapıldığını söyledi. Halep’in her vurulmasında yüreklerinin yandığını vurgulayan Çelik, "Bedenleri küçük, yürekleri büyük çocukların haykırışlarını unutacak mıyız? Elbette hayır. Unutursak kalbimiz kurusun. Ninnilerle uyutulması gereken bebeklerin, kurşunlarla susturulduğunun şahitleri olarak, sessiz mi kalacağız? Elbette sessiz kalmayacağız. Dünya sussa, biz susmayacağız. Hakkı haykıracağız. Mazluma el uzatacağız. Zulme ve zalime karşı duracağız. Halep’e acımak insanlığın ne haddine? Halep insanlığa acıyor. Çünkü aylardır vahşi katliamlarla, açlıkla, ilaçsızlıkla teslim olmaya zorlanan Halep’i seyreden insanlık acınmayı hak ediyor. Halep’i ölüm pazarına, zulüm tezgahına dönüştürenlerin vahşetinden Halepli kardeşlerimizi korumak, onlara kucak açmak bizim işimiz" dedi.

Halep’in Haleplilerle en kısa sürede yeniden kucaklaşması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Müslüman coğrafyalardaki zulümleri seyretmekte mahir olan BM, Halep’in işgalini, Haleplilerin katlini seyrediyor. Halepli kardeşlerimizi evlerine, Halepli çocukları baba ocaklarına, Halepli bacılarımızı yuvalarına kavuşturmadıktan sonra Halep’te zulme son vermiş olmayız. Sadece zulmün ve zalimin Halep’i işgaline kapı aralamış oluruz. İnsanlığın iki sorumluluğu var. Biri, sivil toplumun öncülüğünde Haleplilere kucak açmak. Diğer ise önce insan diyen devletlerin ortaklığıyla Halep’i kurtarmak. Bu ikisini başarırsak ancak insanlığı utançtan kurtar çağrımızın, Halep’e yol aç kararımızın gereğini yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Birlik olunursa zulümlerin biteceğine vurgu yapan Çelik, "Birlik olursak zalimler titrer. Bir buçuk milyarı aşan Müslüman bir araya gelirse Halep’in hesabı sorulur, Halep kurtulur. Vicdanlar bir araya gelirse, dünya zulümden kurtulur. Unutmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Çanakkale’de yiyecek ekmeği olmayan askerimiz destan yazdı. Ümmet, tek yürek sefere çıkınca hep muzaffer oldu. Ses çıkarmayanlar suç ortağı, utancın sahibidir. Biz Halepli kardeşlerimizle kucaklaşmak için yollardayız. Biz diyoruz ki Halep’e özgürlük direnişle gelecek. İnsanlık zulüm karşısında elbet galip gelecek" ifadelerini kullandı.

İHH Mersin Şube Başkanı Mesut Kayacı ise bu kampanyada emekleri geçen herkese teşekkür etti. İHH olarak Halep’ten gelenlere sahip çıktıklarını ifade eden Kayacı, 14 tane Memur-Sen’in katkısıyla olmak üzere yarın 36 yardım tırını Halep’e göndereceklerini dile getirdi.