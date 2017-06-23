Merak uyandıran hayvan sağlığına kavuşuyor

Kısa sürede iyileşen hayvan hayatını sürdüreceği bir ortama kavuşturulacak.

Belediye çalışanlarının korkup çuvalla yakaladığı 30 santimetre uzunluğundaki ve 20-25 santimetre tüyleri bulunan yaralı hayvan getirildiği klinikte tedaviye kısa sürede yanıt verdi. Sevimli hayvan esnafın da ilgi odağı oldu. Şimdilik asma yaprağı ile beslenen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Veteriner Hekim Mehmet Önem, "Dün öğle saatlerinde kliniğimize gelen hayvanın sağlığı gayet iyi. Yemesi içmesi de gayet iyi. Bundan sonraki yapacağımız işlem ilgililere teslim etmek" dedi.