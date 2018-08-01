MERÇED üyelerinden balık çiftlikleri tepkisi

MERÇED üyeleri, Mersin’e kurulması planlanan balık çiftlikleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan açıklamada üyeler adına konuşan dernek avukatı Semra Kabasakal, kente kurulması beklenen balık çiftliklerinin hiçbir bilimsel ve hukuki dayanağının olmadığını iddia etti. Kabasakal, balık çiftliklerinin denizin ekosistemine ve turizme zarar vereceğini savunarak, "Mersin halkı da Silifke, Aydıncık ve Anamur’da yapılması planlanan balık çiftliklerini istemiyor. Bunu ÇED toplantısında gösterdiler. Hatta bölgedeki belediye başkanları da bizimle aynı fikirde" dedi.

MERÇED olarak Aydıncık ilçesinde bir şirket tarafından kurulması planlanan ’Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi’ne dava açtıklarını söyleyen Kabasakal, "’Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir’ kararının hukuka aykırı olması sebebiyle, ileride telafisi güç zararlar doğuracağı nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı verildi. Böylece mücadelemizin gerekliliği hukuken de kanıtlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kabasakal, balık çiftliklerinin ekolojik ve sosyal zararlarının olduğunu iddia ederek, yetkililerden kurulması planlanan bütün projelerin itap etmelerini istedi.