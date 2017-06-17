Mercimek üretiminde yüzde 15 artış bekleniyor

Aynı zamanda Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Arslan, yazılı bir açıklama yaparak, kırmızı mercimek üretiminde bu yılki beklentileri değerlendirdi. Mercimek üretim alanlarındaki bitki gelişimi, artış, azalış ve rekolte tahmini amacıyla sektördeki uzmanların katılımıyla her yıl üretim alanlarında gerçekleştirdikleri incelemeleri tamamladıkları bilgisini veren Arslan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinindeki üretim alanlarını değerlendirdi.

"Kırmızı mercimek üretiminde bu yıl yüzde 15 artış bekliyoruz"

Türkiye’nin 2016 yılında 244 bin ton mercimek ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Arslan, ithalatın ise 338 bin ton olarak kaydedildiğini ifade etti. Arslan, "Aynı dönemde 330 bin ton olduğu düşünülen mercimek üretiminin 2017 yılında yüzde 15 artış göstererek 380 bin ton civarında olacağını bekliyoruz. Fiyat beklentileri nedeniyle 2016 sezonunda satışa arz olmayan yaklaşık 50 bin ton stok-devir mahsulü de olduğu tahmin edildiğinde, 2017 üretim sezonunda Türkiye’de 420-430 bin ton kırmızı mercimeğin pazara arz olması bekleniyor" dedi.

Mercimek üretiminde en verimli bölgelerin sırasıyla Siverek, Batman ve Bismil olduğunu kaydeden Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Arslan, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mercimek üretim alanları içerisinde en düşük verimlilik oranının Gaziantep-Kilis ovasında beklendiğine işaret etti. Bu bölgede mercimek üretiminden nohut üretimine doğru bir geçişin görülmekte olduğuna dikkat çeken Arslan, "Ayrıca sıcaklardan kaynaklanan yanma ve sonbahar yağışlarının az gerçekleştiği bu bölgelerde verimlilik oranını tahminen 100-120 kg/da olarak düşük oranda bekleniyor. Üretim alanları içerisinde en iyi iki bölgeden birinin Şanlıurfa Silvan bölgesi olacağını bekliyoruz. Geçen yıl da verim ve fiyatların iyi olması ekim alanlarını genişletmiştir. Bakla içerisinde çift tane oluşumunun en fazla olduğu bölgelerden biri olması ve incelenen alanlar içerisinde tane iriliğinin daha belirgin olması, buranın en iyi iki bölgeden biri olmasını sağlamıştır. Viranşehir’e kadar devam eden üretim alanlarındaki artışın yüzde 15 civarında olduğunu söylemek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Diğer en iyi bölgenin ise Batman bölgesi olduğunun altını çizen Arslan, bu bölgede son bir kaç yıl içerisinde üretim alanlarında sürekli artış kaydedildiğini ve genel olarak değerlendirildiğinde Batman bölgesinin verimliliğinin 180-190 kg/da miktarına ulaşmasının mümkün olacağını kaydetti. Arslan, bölge genelindeki verimlilik artışının dikkat çekici olmasının yanında son bir kaç yılda tavan seviyelerde ekimin gerçekleştiğini de belirtti.

Diyarbakır bölgesini de değerlendiren Arslan, "Özellikle Silvan’dan Hazro’ya doğru genişleyen üretim alanları Bismil’e kadar devam etmektedir. Diğer bölgelere göre daha büyük parsellerden oluşan bu hat boyunca bitkilerde son yağışlara bağlı yatma problemleri gözlemlenmiştir. Mevcut durumda taneler olgunlaştığı için ağırlaşan mercimek dallarının bükülmesi neticesinde oluşan bu durumun verimliliğe en fazla yüzde 5 oranında etki edebileceği düşünülmektedir. Bölge ortalaması olarak ise 150 kg/da olması beklenen bu bölgede hasat zamanı oldukça önem arz etmektedir. Gecikecek hasat zamanı ve haziran ayındaki sağanak yağmur geçişleri üretim miktarına direk etki edecek hususlardır" dedi.