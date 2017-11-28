Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaman Mut istikametinde mermer blokları taşıyan Murat Alkış yönetimindeki 42 DP 430 ve 42 CEB 61 dorse plakalı tır, aşırı yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Alkış, olay yerine çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yola dökülen mermer blokları yaklaşık 1 saat boyunca yolu trafiğe kapattı. Mermer blokları kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.