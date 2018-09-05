MERSCIN Projesi paydaş kurumlar toplantısı yapıldı

Dünyanın en büyük sivil araştırma programlarından birisi olan Horizon 2020 (H2020) kapsamında sunulan, ’Mersin International Science Night (MERSCIN)’ projesi, 2018 yılı için Türkiye’den kabul edilen tek proje olarak dikkat çekiyor. Proje 28 Eylül 2018 Cuma günü çeşitli etkinlikle dünyanın farklı ülkeleriyle aynı günde Mersin’de gerçekleştirilecek.

"Bu tür projeler öğrencilerin bilimle tanışmasını sağlıyor"

Bu tür projelerin bilimi sevmek ve yaygınlaştırmak için yapılmış önemli etkinlikler olduğunu vurgulayan MEÜ Rektör Yardımcısı

Mehmet İsmail Yağcı, geçmiş yıllarda yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, eğitim kurumlarının ve öğrencilerin Uluslararası Mersin Bilim Şenliğine büyük destek verdiklerini belirterek, “Bu tür projeler sayesinde öğrencilerin bilimle tanışmasının ve hayallerini genişletmesinin önü açılmış oluyor. Dolayısıyla hem üniversite-kent işbirliğinin artması hem de gençlerin bilimle tanışması ve ufuklarının açılmasına imkan sağlaması nedeniyle katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Paydaş kurum temsilcilerine bilgi verildiği toplantı sonrası, katılımcılar etkinliklerin yapılacağı fuar alanını gezdi.