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24 Şubat 2018 13:46

Mersin Adliyesi’nde avukat girişi yeniden düzenlendi

Mersin Barosu Başkanlığı tarafından, adliye binası güney kapısından sadece avukatların özel giriş yapabileceği ayrı olarak açılan avukat giriş kapısı yenilendi.

Mersin Adliyesi’nde avukat girişi yeniden düzenlendi

24 Şubat 2018 13:46


Avukatların fuzuli yere sıra bekleyerek işlerine, duruşmalarına geç kalmalarının, hatta duruşmalarını kaçırmalarının önüne geçmek amacıyla açmış oldukları avukatlara özel giriş kapısını tekrar yenilendiklerini söyleyen Baro Başkanı Ali Er, “Daha önce meslektaşlarımıza özel tek taraflı olarak yapmış olduğumuz giriş sistemini yenileyerek, çift taraflı giriş sistemi oluşturduk. Böylece meslektaşlarımızın, mesleğin itibarına yakışır bir şekilde ayrı bir giriş kapısından daha rahat, doğrudan işlerine yönelmelerini sağlayarak, işlerini ve hayatlarını kolaylaştırdık” dedi.




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