Mersin AKUT’tan belediye personeline ’Afet bilinçlendirme’ semineri

Olası bir deprem felaketi ya da diğer afetler sonrasında yaşanacak olumsuzluklara karşı bilgi sahibi olmak ve öncesinde önlem almanın öneminin anlatıldığı seminerde, Mezitli Belediyesi personelleri slayt ve sunumlarla bilgilendirildi.

AKUT’tan yapılan açıklamada, arama-kurtarma operasyonları ve iç eğitimlerinin yanı sıra temel amacı toplumu bilinçlendirmek, afetlere dayanıklı bir Türkiye oluşturmak olan AKUT’un, sosyal sorumluluk bilinci ile tüm yurtta gerçekleştirdiği seminerlere, Mersin’de de yıl boyunca devam edeceği belirtildi.