Mersin Arkeoloji Müzesi 18 Mayıs’ta açılıyor

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Cami önünde yapılan müzenin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı yapacak. 7 bin 470 metre kare alan üzerine inşa edilen müzede, eserlerin sergilendiği salonların yanında geçici sergi salonları, müze-çocuk eğitim bölümü, kütüphane, hediyelik satış yerleri, kafeterya gibi sosyal alanlar da açılacak. Müzede Mersin ve çevresinde yer alan

Yumuktepe, Soli-Pompeipolis, Ayaş Elaiussa-Sebaste kazılarında bulunan eserler modern sergileme metotlarıyla izlenebilecek. Ayrıca canlandırmalar ve eserlerin interaktif sunumlarıyla insanlar tarihte bir yolculuk yapabilecek.