Mersin ASKON’da Arslan dönemi

İbrahim Özdoğru’dan bayrağı devralan Hasan Arslan, dernek binasında düzenlediği toplantıda, "Kuruluşundan bu yana ülkemiz ve dünya üzerinde AR-GE, üretim, istihdam ve ihracat çözümleri için yola çıkmış olan ASKON’un hizmet bayrağını devir almaktan onur duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

’Şahlan Mersin’ sloganıyla yeni bir yola çıktıklarını kaydeden Arslan, "ASKON’un asil duruş vizyon ve felsefesine uygun, yeni ve yenilikçi projelere öncelik vermeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz, gençlerin beyin göçünü engellemek. Günümüz çağında ’endüstri 4.0’ konuşulduğu dönem de inovasyon, Ar-ge ve teknoloji üretimini önemsiyoruz. Ekonomik ve ihracat dengelerine katkı sunmamız, ülke refahı ve ekonomimiz için bir umut ışığı olacaktır. Kadınlarımıza sunmayı hedeflediğimiz pozitif ayrımcılık ile iş istihdamında öncelik verilmesi, yönetim anlayışının gelişmesi ve sosyal sorumluk projeleriyle sürdürülebilir bir şekilde artırılması için çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

Seçim süreci ilgili de konuşan Arslan, "Hükumetimiz 3 seçim, 1 referandum, 1 hain darbe girişimi ve sayısız dış güçlerin oyununa maruz kaldığı bir çok süreçten geçti. Bizler ASKON ailesi olarak 6. dönemde ülkemizin bekası için 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında elimize bayrağımızı alarak bu kirli oyunlara ilk tepki veren ve öne çıkan bir STK olduk. Önümüzdeki 2 hafta için de önemli bir seçim sürecine giren ülkemiz, cumhur ittifakı ile ülkemiz üzerin de oynanan her türlü oyun ve ihanete karşı dik, kararlı ve güçlü bir irade ile çıkacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.