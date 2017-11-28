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28 Kasım 2017 10:54

Mersin, Avrupa’da gruptan lider çıkmak istiyor

Kadınlar EuroCup’ta mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, grubun son maçını kazanmak istiyor.

Mersin, Avrupa’da gruptan lider çıkmak istiyor

28 Kasım 2017 10:54

Genel Menajer Melahat Aydın, Enisey karşılaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa’da bu yıl çok iyi maçlar oynuyoruz. Grubun son maçında Enisey’i de yenip, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.


Kadınlar EuroCup B Grubu’nda mücadele eden Mersin ekibi, geçtiğimiz hafta evinde 5. maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. İlk maçında evinde Good Angels Kosice takımını 76-70, ardından deplasmanda MBK Ruzomberok’u 86-59 yenen Mersin, gruptaki 3. maçını da Enisey karşısında 69-62 kazandı. Güney ekibi, grupta ilk mağlubiyetini deplasmanda Good Angels Kosice karşısında aldı. Normal süresi 71-71 biten maçın uzatmalarında rakibine 89-87 yenilen turuncu-beyazlı ekip, 5. maçında ise sahasında MBK Ruzomberok’u 54-42 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Bu hafta grubun son maçında deplasmanda Enisey ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu maçı da kazanarak gruptan lider olarak çıkmak istiyor.



"İlk hedefimize ulaşmayı başardık"


Avrupa maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, bu yıl hem Avrupa’da hem de ligde hedeflerinin iyi mücadele olduğunu söyledi. Avrupa’da ilk hedeflerine ulaşmayı başardıklarını söyleyen Aydın, "İlk hedef gruptan çıkmaktı ve bunu başarıyla tamamladık. Finale giden yolda bu ilk adım olacaktır. Tabii bizim asıl hedefimiz; bu yıl Avrupa’da final oynamak. Grupta oynadığımız oyuna, sonuçlara da bakarsak bunu da başarabilecek bir takımız. Geçen yıl Avrupa’da bir türlü istediğimiz sonuçları alamamıştık ve hedeflerimize ulaşamamıştık. Bu yıl ise gruplara fırtına gibi başladık. Grupta oynadığımız ilk 3 maçımızı kazanarak, büyük bir avantaj elde ettik. Her ne kadar 4. maçımızı kaybetsek de evimizde oynadığımız 5. maçımızı kazanarak gruptan çıkmayı garantiledik. Şu anda Good Angels Kosice ile aynı puandayız. Grubun son maçında hiçbir iddiası olmayan Enisey ile oynayacağız. Tabii rakibimizin her ne kadar iddiası da olmasa sahada maçın sonuna kadar mücadele edeceklerdir. O yüzden bizi zorlu bir maç bekliyor. Biz rakibimizin hiçbir iddiası yok, kolay maç havasında oraya gidersek yeniliriz. Takımımıza güveniyoruz. Onlar istedikleri zaman her takımı yenebilecek durumdayız. Deplasmanda bir sürpriz olacağını düşünmüyoruz ve maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Artık bundan sonra bizi daha zorlu maçlar bekliyor. Çünkü grubunu birinci ve ikinci bitirmiş takımlarla oynayacağız ve çok zorlu takımlarla karşılaşacağız. Bundan sonra daha çok çalışıp, maçlara daha iyi hazırlanmalıyız" dedi.




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