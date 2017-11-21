Mersin Avrupa’daki 5. maçını kazanmak istiyor

com Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar EuroCup’ta oynayacağı 5. maçını kazanmak istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Evimizde yarın oynayacağımız MBK Ruzomberok takımını mutlaka yenmek istiyoruz. Deplasmanda rakibimizi yenmiştik ama evimizde bizi zorlu bir maç bekliyor" dedi.

Mersin ekibi, Kadınlar EuroCup’ta grup maçlarına fırtına gibi başladı. Grubun ilk maçında evinde Good Angels Kosice takımını 76-70, ardından deplasmanda MBK Ruzomberok takımını 86-59 yenen Mersin, gruptaki 3. maçını da Enise karşısında 69-62 kazandı. Güney ekibi grupta ilk mağlubiyetini deplasmanda Good Angels Kosice karşısında aldı. Normal süresi 71-71 biten maçta rakibine 89-87 yenilen turuncu-beyazlı ekip, grupta 7 puanla birinci sırada yer alıyor. Yarın evinde grubun 5. maçında MBK Ruzomberok takımıyla karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı kazanıp, gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

"Evimizde oynayacağımız maçı mutlaka kazanmak istiyoruz"

Avrupa maçlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, bu yıl Avrupa maçlarında iyi oynadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarından dolayı gruptan çıkamadıklarını hatırlatan Aydın, "Bu yıl gruba 3’de 3 yaparak başladık. Ardından deplasmanda kıyasıya bir mücadele sonucunda ilk mağlubiyetimizi yaşadık. Tabi bunlar doğal şeyler. Çünkü basketbolda yenmekte var yenilmekte. Önemli olan bu mağlubiyeti kısa sürede unutup, hemen bir sonraki maça odaklanmamız. Bizim oyuncularımızda bu potansiyel var. Tabi bu sezon bizim Avrupa’da hedefimiz final oynamak ancak öncelikle gruptan çıkmalıyız. Finale giden bu yolda bu ilk adım olacaktır. Yarın grupta 5. maçımızı oynayacağız. MBK Ruzomberok takımını deplasmanda yenmiştik ama bu şu anlama gelmiyor. Biz evimizde o zaman rahat kazanırız. Öyle birşey söz konusu değil. Burada oynadığımız her maç çok önemli ve zor. Eğer biz maça iyi konsantre olamazsak, rakibimizden daha fazla sahada mücadele edemezsek istediğimiz skoru elde edemeyiz. Biz takımımıza güveniyoruz. Yarın maça iyi başlayıp, iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Burada en büyük görevlerden biri de taraftarlara düşüyor. Onların desteğiyle biz rakibimizi yeneceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.