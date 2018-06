Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, mazbatasını aldı

Mersin Baro Odası’nda Divan Başkanı Halit Akın, divan üyeleri, baro eski başkanları ve avukatların yoğun katılımıyla gerçekleşen törende Bilgin Yeşilboğaz, Divan Başkanı Halit Akın’dan mazbatasını teslim aldı.

Yeşilboğaz törende yaptığı konuşmada, olağanüstü kongre sonrası göreve seçildiğini hatırlatarak, "1994 yılında başladığım ve onurla, gururla sürdürdüğüm meslek yaşantımda, her bir kademesinde şerefle, üreterek, mücadele ederek görev yaptığım Mersin Barosu’nun başkanlığını yapmak benim için şüphesiz ki çok büyük bir onurdur. Mersin Barosu, evveliyatında olduğu gibi barolara ve meslektaşlara yapılan baskı ve saldırılara karşı siyasi görüşüne, cinsiyetine, ırkına bakmadan her zaman tüm meslektaşlarımızın ve barolarımızın yanında olacaktır” dedi.

Konuşmasında baro yönetim ilkelerini açıklayan Yeşilboğaz, “Atatürk ilkeleri ile cumhuriyet ve demokrasi ile onun kazanımları konusunda ödünsüz tavır almak, insan hakları alanında yapılan her türlü olumsuz müdahale karşısında her ne koşulda olursa olsun dimdik durulması, bu kavramın hak ettiği anlam ve pratiğine kavuşturulmasını ilke edinmek. Adli makamlardaki keyfi ve ayrımcı uygulamalara karşı mücadele etmek, havamıza, toprağımıza, suyumuza yönelik rant ve talan düzenine karşı durmak. Dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet ve cinsel eğilim ayırt etmeksizin her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek. Adalete erişimin, hak arama hürriyetinin, adil yargılanma ve savunma hakkının güçlenmesi ve yaşama geçmesi için çalışmak. Kadına ve çocuğu yönelik şiddetin ve ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele etmek. Ekonomik ve mesleki sorunlarımızın çözümünde aktif ve etkin rol almak. Mesleki itibarımızı ve saygınlığımızı korumak ve yükseltmek. Kentimizde bir arada yaşama kültürünü hakim kılmak. Mesleğin istihdam alanlarının genişletilmesi yönünde çalışmalar yapmak. Kamuda ve özelde çalışan meslektaşlarımızın hak ettiği saygı ve ekonomik duruma kavuşturmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Avukat paydasında buluşarak birçok sorunu çözebileceklerini belirten Yeşilboğaz, “Yüzyıllar öncesinden beri ’adaletin gezici şövalyeleri’ olarak tanımlanan ve kendi geçmişini yine kendi yazan bir mesleğe sahip olan biz avukatlar, siyasal düşüncelerimizi, aidiyetlerimizi bir kenarda bırakarak, birbirimizi ötekileştirmeden, yadırgamadan, ’Mersin Barosu hepimizindir, bütün avukatlarındır’ bilinciyle, yalnızca ’avukat’ paydasında buluşarak, birçok sorunumuzu çözebiliriz. Mersin Barosu ve bu baronun üyeleri olarak

bizler, tarihsel geleneklerimize ve toplumsal sorumluluklarımıza uygun olarak hareket edeceğiz. Seçime katılan tüm meslektaşlarıma, değerli kardeşim Gazi Özdemir’e, çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ederim. Mersin Barosu büyük bir ailedir ve bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.