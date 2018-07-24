Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakarette bulunulmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu şahıs, Atatürk’e hakaret ederek büyük suç işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı ’5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’ ile Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırası, topluma mal olmuş manevi şahsiyeti, alenen yapılan hakaret, söylenen küfür, tahkir ve tezyif içeren söz, yazı ve eylemlere karşı özel koruma altına alınmıştır" dedi.

Atatürk’e yönelik hakaret eden kişi ya da kurumlara karşı asla sessiz kalmayacaklarını kaydeden Yeşilboğaz, “Türk milletinin yetiştirdiği en büyük kahraman olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına yapılan hakareti kınıyor, Atatürk’e hakaret suçundan tutuklanan şahıs hakkında Mersin Barosu Başkanlığı olarak, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak toplumsal tepkimizi hukuki yollarla gösterdik. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.