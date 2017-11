Mersin Barosu, çocukları eğitmeye devam ediyor

Düzenlenen iki ayrı seminerde, ilköğretim öğrencilerine ‘Çocuk Hakları’, lise öğrencilerine ise ‘Suç Sayılan Davranışlar’ konularında Av. Tülay Sevgi Tunalı Can tarafından eğitim verildi. ‘Çocuk Hakları’ konulu seminerde konuşan Av. Can, “Mersin Barosu’nda Çocuk Hakları Merkezimiz bulunmaktadır. Haksızlığa uğradığınız zaman merkezimize geldiğiniz takdirde, Mersin Barosu’na kayıtlı bulunan çok sayıda avukatımız sizlerin yanında olacak, sizlere her zaman sahip çıkacak, sizin temel hak ve özgürlüklerinizi savunacaktır. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin, sizlerin her daim yanında olduğunu unutmayın” dedi.

Daha sonra lise öğrencilerine yönelik ‘Suç Sayılan Davranışlar’ konusunda eğitim vererek, arkadaş seçiminin önemine değinen Av. Can, “Bazı kötü arkadaşlıklar çocuklarımıza kötü örnek oluşturacak, suç sayılacak davranışlar sergilemesine neden olabilir. Çocuklarımız, ailesinden olumsuz davranışlar görmese bile arkadaşlarından görüp etkilenebilir. Arkadaş seçiminin, çocuklarımızın suça yönelmesinde önemli rolü vardır. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarına arkadaş seçiminde destek vermelidir” diye konuştu.