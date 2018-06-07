Mersin Barosu eğitim seferberliğini sürdürecek

Özdemir, 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, Mersin’de çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının süreceklerini kaydetti. Özdemir, "Okullarda yoğun bir çalışma gerçekleştiren Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimizin, öğrencilere vermiş oldukları maddi -manevi destekler ve etkinlikler yine devam edecektir. Türkiye’de bir ilk olan, çocuklara haklarının ve cinsel istismardan korunma yollarının anlatıldığı, avukatlarımız tarafından sahnelenen ’Sihirli Küre’ adlı tiyatro oyunumuzu, Mersin’de izlemeyen hiçbir çocuk kalmayacak" dedi.

"Hayatta başarılı olabilmenin sırrı kendine güvenmek"

Karne heyecanı yaşayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Karne notunuz ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi ve kendinize olan güveninizi asla yitirmeyin. Hayatın her aşamasında başarılı olabilmesinin sırrı öncelikle kendine güvenmek ve planlı çalışmaktır. Baromuzda ilk kez gerçekleşerek Mersin Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokol kapsamında, tüm avukatlarımız aileleriyle birlikte üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerinden indirimli olarak faydalanabilecekler. Yarıyıl tatilinde meslektaşlarımız aileleriyle birlikte bu fırsatı değerlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere maddi ve manevi destek sağlanıyor"

Çocuk Hakları Merkezi’nin okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi-manevi destek olarak, kıyafet ve kırtasiye malzemesi desteği verdiğini aktaran Özdemir, "Baromuza ve ilçe temsilciliklerimize koymuş olduğumuz çocuk kumbarasında biriken kitap, oyuncak ve kıyafetleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Merkez üyesi avukatlarımız eğitim kapsamında öğrencilere hakları, suç sayılan davranışlar ve hukuki boyutları ile cinsel istismardan korunma yolları konusunda eğitimler vermektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" şeklinde konuştu.