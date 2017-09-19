Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü’nden ‘Mersin’ sergisi

Baro Başkanı Ali Er’in açılışını yaptığı ve 38 fotoğrafın yer aldığı sergi, ilçelerde de beğeniye sunulacak.

Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü’nün, Mersin Adliyesi’ndeki sergi açılışına çok sayıda avukat katıldı. Açılış kurdelesini kestikten sonra bir konuşma yapan Baro Başkanı Er, “Mersin ve ilçelerimizin tarihi ve kültürel alanlarını tanıtmak amacıyla Baromuzda ilk defa meslektaşlarımızın objektiflerinden çekilmiş olan fotoğraf sergimizi açıyoruz. Bu fotoğrafları ilçelerimizde de adliye baro odalarında sergileyeceğiz. Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Av. Arif Örslü de Mersin’in tanıtımına katkı sunmak üzere yaklaşık 3 ay önce yola çıktıklarını söyledi. Bu amaçla Mersin merkez, Anamur, Silifke, Erdemli ve Tarsus’a bağlı tarihi ve turistik merkezler ile ören yerlerine fotoğraf çekim gezileri düzenlediklerini belirten Örslü, ‘Mersin’ temalı sergide, kulüp üyesi 18 avukatın 38 fotoğrafının yer aldığını kaydetti.