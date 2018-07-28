Mersin Barosu Genç Avukatlar Meclisi kuruyor

Ziyarette konuşan Başkan Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinde sorunların her geçen gün büyüdüğünü ve bu sorunların ele alınıp çözümüne katkı sağlamak için Genç Avukatlar Meclisi’ni kuracaklarını belirterek, "Genç Avukatlar Meclisi, stajyer avukatlarımızdan ve meslekte 5 yıla kadar olan meslektaşlarımızdan oluşacak. Sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tespit edip o doğrultuda projeler üreteceğiz. Bu projemiz, mesleğimizin saygınlığını korumak adına önemli bir projedir. Bu proje ile baromuz farklı bir ivme kazanacaktır. Ayrıca Genç Avukatlar Meclisi’nden seçilecek olan birkaç meslektaşımızı yönetim kurulu toplantılarımıza dahil edeceğiz. Bu şekilde sizleri baroda görev almak için yetiştireceğiz" diye konuştu.

Türkiye’de insanların adalete olan güveninin düştüğünü savunan Yeşilboğaz, "Halk en çok barolara ve avukatlara güveniyor. Toplumun hukuka olan güveninin daha çok artması için umudumuz gençlikte. Hukuka, adalete sizler yön vereceksiniz. Hukukçu kimseye biat etmez, kimsenin talimatıyla hareket etmez. Hukukçu özgürdür, bağımsızdır ve sadece gerçeği araştırır, kendi vicdanına hesap vermek zorundadır. Yoksa başkasının maşası olursunuz. Zor ve meşakkatli bir yola girdiniz asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Adalet, hukuk ve toplum adına bir şeyler yapacaksınız. Adalet dar bir gömlektir. Siz bu dar gömleğin içine gireceksiniz ve bu sizi çok rahatsız edecek. Eğer rahat ederseniz hukukçu olamazsınız” ifadesini kullandı.

CMK sisteminde değişikliğe gidileceğinin bilgisini veren Yeşilboğaz, “CMK görevlendirmelerinde genç meslektaşlarımıza öncelik vereceğiz. Böylece sizlerin gerçek anlamda almanız gereken ücreti alabilmenizi sağlayacağız. Ayrıca, staj eğitiminde sertifikalı çocuk hakları, çocuk istismarı, kadın hakları, mülteci hukuku eğitimi vereceğiz. CMK’da sadece bu eğitim sertifikalarını alan meslektaşlarımız o görevlendirmeye gidebilecek” şeklinde konuştu.

Staj eğitim merkezinde verilen eğitimlerde değişiklik yapılacağını söyleyen Yeşilboğaz, “Staj eğitimlerinde sizlere farkındalık oluşturacak eğitimler vermemiz gerekiyor. Avukatlığın etik kuralları, avukatlık mücadelesi, avukat hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, çevreye karşı sorumluluklarınız ve meslek hayatınızda kendinizi nasıl koruyacağınız konularında sizleri bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu konuları içselleştirip yaşam tarzı haline getirirseniz çok daha başarılı olursunuz. Avukatlığı sadece kazanç kapısı olan bir meslek olarak görürseniz, toplum sizi soyutlar. Ben başkan seçildikten sonra toplumla olan bağımız tekrar kuvvetlendi çünkü toplumsal sorunlarla ilgili sürekli mücadele ediyoruz ve toplumun mücadelesine destek veriyoruz. Bu sizin kentinize ve insanlara verdiğiniz değeri gösterir. Bu inancı verirseniz, toplum size güvenir” dedi.