Mersin Barosu, stajyer avukatlara maaş verilmesi için adım atıyor

Hukuk fakültelerinden mezun olarak avukatlık stajına başlayacak olan 2 stajyer avukat, Mersin Barosu Başkanı Er’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, genç meslektaşlarına sevindirici haber veren Er, stajyer avukatlara aylık maaş bağlanması için Mersin Barosu olarak Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmak için gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi. Er, “Stajyer hakim ve savcılarımız nasıl Adalet Bakanlığı’ndan maaş alıyorsa, stajyer avukatlarımızın da bu haktan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Yargı görevlileri arsında eşitliğin sağlanması gerekir. Bu konuda Adalet Bakanlığı’na gerekli başvurumuzu yapmak için hazırlık çalışmalarımıza başladık. Mersin Barosu olarak, gelecekte anlamlı ve kutsal bir görev ifa edecek olan genç meslektaşlarımızın her zaman en büyük destekçisiyiz” dedi.