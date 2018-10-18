Mersin Barosu yönetimi görev bölümü yaptı

Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başkan yardımcılığına Fatma Demircioğlu, genel sekreterliğe Adnan Günbay, saymanlığa ise Kazım Yüksel getirildi. Yönetim kurulunda Cihan Öktem, Aslı Trak, Bilgehan Yaşa, Fahrettin Gürsoy, Burak Can Erden, Ece Kovan Demirtaş ve Mahçe İnanoğlu Deprem üye olarak görev yapacaklar.

Disiplin kurulunda başkanlığa Hikmet Nilay Göksu seçildi. Kurulda Rafet Özer, Özgür Aydın, Nüvit Beydağ ve Sadık Zaimoğlu üye olarak görev yapacak.

"Sorumluluğumuz çok, yükümüz ağır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yeni dönemde meslektaşları ve kent için başarılı çalışmaları hayata geçirmek için el birliği ile çalışacaklarını belirterek, "Mesleğimizi icra ederken bizleri zora sokan mesleki sorunlarımızı aşmak için çalışacağız. Baromuz bünyesindeki merkez ve komisyonlarımızla, sivil toplum örgütleriyle ve kurumla da işbirliği yaparak kentimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik faydalı projelerde yer alacağız. Sorumluluğumuz çok, yükümüz ağır. Yönetim kurulu olarak kararlarımızın adil, şeffaf, tarafsız olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim karar alırken tek dayanağımız hukukçu vicdanımız, kanunlarımız ve bizlere güvenen tüm mersin barosu ailesi olacaktır" dedi.