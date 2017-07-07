Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:32

Mersin Barosu Yönetiminden Vali Su’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Mersin Barosu Yönetiminden Vali Su’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

07 Temmuz 2017 10:32


Mersin’deki görevine başlayan Vali Su’ya ziyaretler devam ediyor. Mersin Barosu Başkanı Ali Er de Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Günar ile birlikte Vali Su’yu makamında ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Mersin Barosu’nun Mersin’de hukukun üstünlüğü ve adli hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli katkılar sağladığını belirten Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Baro yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.


Baro Başkanı Er de Vali Su’ya ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:22
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!