Mersin Barosu’na İnsan Hakları Merkezi kuruluyor

Mersin Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından 2013 yılından hazırlık çalışmalarına başlanan ‘İnsan Hakları Merkezinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi’ başladı. Barolarda İnsan Hakları Merkezini kurmayı amaçlayan ve Mersin Barosu’nun pilot baro olarak seçildiği proje kapsamında ön analiz, inceleme ve bilgilenme toplantısı yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü Eyyüp Sabri Çepik, Mersin Barosu avukatlarının insan haklarına duyarlı olduğunu belirterek, "Kozmopolit bir kent olan Mersin, renkli gül bahçesi gibi. Bu nedenle Mersin’de insan haklarına duyarlı kesim daha çok yarası kanayan insanlardan oluşuyor. Bu nedenle bu projede Mersin Barosu’nun pilot bölge olmasını önemsiyoruz" dedi.

Projenin 4 yıllık çalışma süresi olduğunu belirten Çepik, bu projenin bu güne kadar hayata geçirilen finansal rakamı en yüksek olan proje olduğunu kaydederek, “Her pilot barodan görevlendirilecek olan 100’ün üzerinde avukat, hem Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki barolarda hem de AİHM’ nin merkezi Strasbourg’da üç aylık periyodik eğitimlere tabi tutulacaktır. Projenin ön şartında ise yabancı dil bilme zorunluluğu var" diye konuştu.

Yeşilboğaz: "Har türlü desteği vermeye hazırız"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise Mersin’in içerden ve dışarıdan çok göç alan, farklı din, dil, ırk ve mezheplerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu, bu nedenle bu projede Mersin Barosu’nun pilot baro olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İnsan Hakları Merkezi Birimi’nin fiziksel mekanını Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde ya da Mersin Barosu Sosyal Tesisleri’nde kurmayı planlıyoruz. İçerisinde sekreter ve ücret dahilinde nöbet sistemiyle çalışacak avukatlarımıza da gerekli eğitimlerin verilmesini planlıyoruz. Projeye işlevsellik kazandırmak için Mersin Barosu olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Proje kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından araç desteği de verilirse, giydirilmiş bir araçla vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.