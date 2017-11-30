Mersin Barosu’na yeni kütüphane açıldı

Adliye Sarayı 4. katta yeni oluşturulan kütüphanenin açılış kurdelesini, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Baro Başkanı Ali Er, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci ile yönetim kurulu üyeleri birlikte kesti. Açılış öncesi konuşan Başkan Er, Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Binası 16. katta yer alan kütüphanenin hizmete devam ettiğini ancak avukatların bilgi erişimine daha hızlı ulaşması ve daha nezih ortamda araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla yeni bir kütüphaneye gereksinim duyulduğunu söyledi. Mersin Barosu’nun hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını belirten Er, “Baromuzda kütüphane büyük bir eksiklikti. Meslektaşlarımızın adliye koridorlarında ayakta kitap okumaları hoş bir durum değil, buna izin veremezdik. Meslektaşlarımıza, duruşmadan çıkar çıkmaz kütüphanemize gelip rahat bir şekilde gerekli çalışmalarını yapabilecekleri bir ortam sağladık. Stajyer avukatlarımız da dâhil olmak üzere tüm meslektaşlarımız, kütüphanemizde yer alan mesleki kitaplar, bilgisayarlar ve internet bağlantısı ile rahatlıkla araştırma yapabilecekler. Kütüphanemiz, yüksek lisans yapan meslektaşlarımız için de büyük bir avantaj oldu. Yeni açmış olduğumuz kütüphanemizle geleceğimizin avukatlarına büyük katkıda bulunuyoruz. 2 bin 699 kitabın yer aldığı kütüphanemizde, meslektaşlarımızın mesleki bilgiye ulaşabilecekleri her türlü kitap bulunmaktadır. Meslektaşlarımız, baromuzun web sitesinden de kütüphanemizdeki ihtiyaç duydukları kitapları bulabilecekler. Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlarımıza UYAP İçtihat Programı da yüklenmiştir. Yani meslektaşlarımıza araştırma yapmaları konusunda sınırsız olanak ve rahatlık sağlanmıştır. Ayrıca, oluşturduğumuz Atatürk köşesinde ‘Atatürk’ konulu kitaplar yer almaktadır. Meslektaşlarımızın talepleri dahilinde yeni kütüphanemize yeni kitaplar getirip, sık sık güncelleyeceğiz. Baromuza yeni açmış olduğumuz kütüphane fuzuli değildir. Kütüphane bilim demektir. Bilime yapılan hiçbir yatırım, fuzuli değildir. Meslektaşlarımız için gerekli ve anlamlı bir yatırımdır. Avukatlık mesleğinin gelişmesinde kütüphanenin rolünün çok fazla olduğu unutulmamalıdır. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Er, kütüphane, avukat hakları merkezi, sosyal medya, basın bilişim birimleri ve çocuk hakları merkezinin adliyede açılmasında yer tahsisi yapan Başsavcı Mustafa Ercan ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci’ye teşekkür etti. Güçlü Baro, güçlü avukat için hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Er, “CMK gece görevlendirme araçlarımız avukatlarımızın 7/24 hizmetindedir. Meslektaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için baro kartı kaldırdık. Ayrıca, ‘Genç Ofis Projesi’ kapsamında, ofis açmaya maddi durumu olmayan stajyer avukatlarımız için Baromuzun Sosyal Tesisleri’nin 3. katında hazırlamış olduğumuz ofislerin açılışını yakın zaman yapacağız” diye konuştu.

Başsavcısı Ercan ve Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci ise avukatların yargının ayrılmaz parçası olduğunu söyleyerek, “Meslektaşlarının bilgilerine bilgi katan, mesleki gelişimine katkı sağlayacak olan bu anlamlı projeyi hayata geçiren Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Bu tür faaliyetler mutluluk verici ve teşvik edicidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.