Mersin Barosu’nda adli yıl açılışı yapıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen, Baro Yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda avukat katıldı. İlk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konulurken, daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Başkan Yeşilboğaz, yargı organlarında nicelik ve nitelikte kalite yükselirse, adalete ve yargıya güvenin artacağını belirterek, "Ülkemizdeki siyasal, ekonomik ve yargıya yönelik birçok sorun da çözüme kavuşur" dedi.

"Yargı 80 milyonun adalet beklentisini karşılamalı"

Yargının 80 milyon insanın adalet beklentisine cevap vermesi gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, "Yargı içinde yuvalanmış cemaatlere karşı yeterli derecede mücadele edilememiştir. Yargı cemaatlerden temizlenmelidir. Yargı mensuplarına gerçek anlamda bağımsızlık güvencesi verilmeli ki, tarafsızlık ilkesi işleyebilsin. Adaletin ve adalete güvenin olmadığı bir toplumda anarşi başlar" ifadelerini kullandı.

"Adalet terazisini tutarken elimiz titrememeli"

Hukuk devletinin ön koşulunun bağımsız yargı olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, "Adaleti egemen kılmak için öncelikle adalet terazisinden geçmiş bir devlet düzeni inşa edilmesi gerekmektedir. Adil yargılanma, hukuk güvenliği konularına işlerlik kazandırılmalıdır. Adalet terazisini tutarken elimiz titrememelidir. Atatürk ilkelerine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine bağlı olan biz avukatlar, hukukun üstünlüğüne yaşamsal önemde katkı sunmaktayız. Savunma yoksa yargı da yoktur, adalette yoktur. Bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukuk devleti yoktur" şeklinde konuştu

Yeşilboğaz, tüm meslektaşlarının adli yıl açılışını kutladığını ifade ederek, "Yeni adli yılın tüm hukuk camiasına, avukatlarımıza, hakim ve savcılarımıza, adliye çalışanlarımıza ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.