Mersin Barosu’nda avukatlara mülteci hukuku anlatılacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması gereğince, mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla, Adli Yardım Ortak Projesi başladı.

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Yeşilboğaz, "Baromuzda avukatlarımıza mülteci hukuku eğitimi verilecektir. Bu eğitimi alan avukatlarımız adli yardımda görevlendirilecek ve ücretler, TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, proje bütçesinden doğrudan görevlendirilen avukatlara aktarılacaktır. Ayrıca CMK’da çocuklar için özel görevlendirme de yapacağız" ifadelerini kullandı.