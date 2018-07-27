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27 Temmuz 2018 10:50

Mersin Barosu’nda avukatlara mülteci hukuku anlatılacak

Mersin Barosu Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, ’Adli Yardım Ortak Projesi’ kapsamında Mersin Barosu’nun pilot baro seçildiğini belirterek, "Baromuzda avukatlarımıza mülteci hukuku eğitimi verilecek" dedi.

Mersin Barosu’nda avukatlara mülteci hukuku anlatılacak

27 Temmuz 2018 10:50


Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) arasında imzalanan Proje Uygulama Anlaşması gereğince, mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla, Adli Yardım Ortak Projesi başladı.


Projenin içeriği hakkında bilgi veren Yeşilboğaz, "Baromuzda avukatlarımıza mülteci hukuku eğitimi verilecektir. Bu eğitimi alan avukatlarımız adli yardımda görevlendirilecek ve ücretler, TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, proje bütçesinden doğrudan görevlendirilen avukatlara aktarılacaktır. Ayrıca CMK’da çocuklar için özel görevlendirme de yapacağız" ifadelerini kullandı.




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