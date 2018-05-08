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08 Mayıs 2018 13:38

Mersin Barosu’nda seçim heyecanı

Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Mersin Barosu başkanlık seçimlerinde, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Mersin Barosu’nda seçim heyecanı

08 Mayıs 2018 13:38


Mersin Baro Odasında adaylık açıklamasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Özdemir, "Saygın avukat ve etkili baro için, adalet ve hukuk için, herkes için, demokrasi isteyen bir baro için, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunan bir baro için, temel hak ve özgürlükleri savunan bir baro için, katılımcı ve bütünleştirici bir baro için, şeffaf ve hizmet üreten bir baro için, güçlü baro, güçlü avukat için ve birlikte yönetmek için adayım" dedi.


Cumhuriyet rejiminin kazanımlarına sahip çıkan ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim şeklini benimseyen bir baro başkanı olacağı sözünü veren Özdemir, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı, onları kendisine yaşam biçimi seçen, yargı bağımsızlığını savunan, milli değerlere sahip çıkan bir başkan olacağım. Meslektaşlarımız arasında hangi siyasi düşünceden ve ırktan olursa olsun, herhangi bir ayrım gözetmeksizin öncelikle meslektaşımız, mesleğimiz ve baromuz için hizmet eden, bu uğurda var gücüyle çalışan bir başkan olacağım. Baronun kaynaklarını öncelikle baromuz ve meslektaşlarımız için kullanacağım. Güçlü baro, güçlü avukat için, birlikte yönetmek için ve siz değerli meslektaşlarıma hizmet etmek için adayım" ifadelerini kullandı.


18 yıllık meslek hayatı boyunca Mersin Barosu’nun çeşitli komisyonlarında ve kurullarında aktif olarak çalıştığı bilgisini veren Özdemir, "Bu süre içerisinde birçok deneyim kazanarak 2014 yılında yapılan seçimlerde siz değerli meslektaşlarımın oyları ile Mersin Barosu yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. 2016 yılında yapılan baro seçimlerinde, Mersin Barosu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Bu dönemde Mersin Barosu Başkan Yardımcılığı görevim ile birlikte Avukat Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği, Stajyerlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği, Spor Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği ve Staj Kurulu Başkanlığı yaptım. Başkanlık divanında başkan yardımcısı olarak bulunduğum ve etkili olarak görev yaptığım bu dönemde baromuza ve meslektaşlarımıza hizmet odaklı çalışma anlayışı ile hareket ettim" diye konuştu.




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