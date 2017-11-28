Mersin Barosu’nda sertifika heyecanı

Bilirkişi olarak görev yapacak olan avukatlara ve diğer meslek guruplarına temel, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi amacıyla düzenlenen ‘Bilirkişilik Temel Eğitim Programı’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan beşinci grubun 24 katılımcısına sertifikaları, Doç.Dr. Burhan Özdemir tarafından verildi.

Katılımcılar Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve yönetim kuruluna, ayrıca eğitim çalışmasında yer alan eğitimcilere teşekkür ettiler.

’Arabuluculuk’ eğitiminin birinci grup katılımcıları 43 avukat ise toplam 48 saat süren eğitimin ardından, Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi’nde gerçekleşen törenle sertifikalarını, Mersin Barosu Saymanı Melike Zafer Gürgen ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Günar ile Aşiyan Süleymanoğlu’ndan aldı.