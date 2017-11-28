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28 Kasım 2017 16:21

Mersin Barosu’nda sertifika heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Mersin Barosu işbirliğinde düzenlenen ‘Arabuluculuk’ eğitiminin birinci grup katılımcıları ile ‘Bilirkişilik Temel Eğitim Programı’nda eğitimini tamamlayan beşinci grup katılımcılar, sertifikalarını törenle aldı.

Mersin Barosu’nda sertifika heyecanı

28 Kasım 2017 16:21


Bilirkişi olarak görev yapacak olan avukatlara ve diğer meslek guruplarına temel, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi amacıyla düzenlenen ‘Bilirkişilik Temel Eğitim Programı’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan beşinci grubun 24 katılımcısına sertifikaları, Doç.Dr. Burhan Özdemir tarafından verildi.


Katılımcılar Mersin Barosu Başkanı Ali Er ve yönetim kuruluna, ayrıca eğitim çalışmasında yer alan eğitimcilere teşekkür ettiler.


’Arabuluculuk’ eğitiminin birinci grup katılımcıları 43 avukat ise toplam 48 saat süren eğitimin ardından, Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi’nde gerçekleşen törenle sertifikalarını, Mersin Barosu Saymanı Melike Zafer Gürgen ve yönetim kurulu üyeleri Ayşe Günar ile Aşiyan Süleymanoğlu’ndan aldı.




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