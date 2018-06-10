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10 Haziran 2018 20:08

Mersin Barosu’nda yeni başkan Bilgin Yeşilboğaz

Mersin Barosu’nun olağanüstü genel kurulunda, Bilgin Yeşilboğaz başkanlığa seçildi.

Mersin Barosu’nda yeni başkan Bilgin Yeşilboğaz

10 Haziran 2018 20:08


Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde gerçekleş başkanlık seçiminde avukatlar 5 sandıkta oy kullandı. Sabah başlayan ve saat 17.00’da biten oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, Bilgin Yeşilboğaz 787 oyla Mersin Barosu’nun yeni başkanı seçilirken, diğer aday Gazi Özdemir ise 581 oy aldı.


Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Yeşilboğaz, “Mersin Barosu’na yakışır bir şekilde seçim süreci yürüten değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sürecin en iyi yürütülmesi için elinden gelen çabayı gösteren değerli divan üyelerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şu anda almış olduğumuz görevle birlikte üzerimizdeki yük bir kat daha artmıştır. Dün söz verdiğimiz gibi adalet, hukuk ve özgürlükler adına baroların vermiş olduğu mücadeleye bir nefer olmak için yola çıktık. Mersin Barosu’nun her zamanki öncü, ilerici, demokrat, Atatürkçü kimliğine yeniden kavuşması için bu başkanlığa talip olduk ve sizlerin sayesinde gerçekleştirdik. Yapacaklarımız aslında şimdi başlıyor. Mersin Barosu’nu, hep birlikte olduğumuz sürece en iyi şekilde ileriye götüreceğimize inanıyorum. Hepinize emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.




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