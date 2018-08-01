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01 Ağustos 2018 12:19

Mersin Barosu’ndan balık çiftlikleri tepkisi

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, balık çiftliklerinin kente zarar vereceğini belirterek, "Kimsenin Mersin’in geleceğini karartmaya hakkı yok.

Mersin Barosu’ndan balık çiftlikleri tepkisi

01 Ağustos 2018 12:19

Denizlerimizi kirletecek, turizmi baltalayacak, ekolojik dengeyi bozacak, insan sağlığını tehlikeye sokacak ve denizdeki canlıları olumsuz etkileyecek bir oluşuma Mersin Barosu olarak izin vermeyeceğiz. Her zaman da hukuken karşılarında olacağız” dedi.


Kente yapılacak olan yatırımların, o bölgede yaşayan insanlarla ve ilgili dinamiklerle de görüşülüp öyle karar alınması gerektiğini ifade eden Yeşilboğaz, “Bu kentin çevre dernekleri var, bilimsel araştırmalar yapan üniversitesi var, kentte yaşayan insanlar var. Ancak hepsinin itirazlarına kulak tıkanmıştır" ifadelerini kullandı.


Anayasa ile her vatandaşa temiz çevrede yaşama hakkı verildiğini hatırlatan Yeşilboğaz, “Muğla’dan yargı kararıyla ya da vatandaş baskısıyla kovulan balık çiftliklerinin, bir turizm cenneti olan Mersin sahillerini kirletmesini doğru bulmuyoruz. Muğla’dan kovulan balık çiftliklerinin Mersin’de faaliyet göstermesinin kime faydası olacak? Zararlı bir şey olmasaydı zaten orada kalabilirdi. Muğla’dan kovulmuşsa demek ki zararlı. Denizlerimizi kirletecek, turizmi baltalayacak, ekolojik dengeyi bozacak, insan sağlığını tehlikeye sokacak ve denizdeki canlıları olumsuz etkileyecek bir oluşuma Mersin Barosu olarak izin vermeyeceğiz" diye konuştu.


Yargının öncelikle insanların temiz çevrede yaşam hakkını garantiye almak zorunda olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, “Her şey ekonomik bir değer değildir. Balık çiftlikleri olmadan da bu insanlar yaşıyorlardı, bundan sonra da yaşayabilirler. Balık çiftlikleri ile mücadele eden çevre dernekleri ile işbirliği içerisindeyiz. Anamur’da bu konuyu takip etmesi için görevlendirdiğimiz avukatlarımız var. ÇED toplantılarını takip ettiler. Orada hukuki yanlışları dile getirdiler. Çevre dernekleriyle ve o bölgede yaşayan halkla birlikte tavrımızı belirledik, tavrımız nettir. Kıyılarımızın kirlenmesini, işgal edilmesini istemiyoruz. Mersin’de balık çiftlikleri kurulmasını asla tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu.




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